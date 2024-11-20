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Создатели «Шершней» анонсировали дату релиза третьего сезона

Сегодня в 19:50
Фото: Showtime

Третий сезон сериала «Шершни» выйдет 14 февраля 2025 года. Об этом сообщил Variety.

Продолжение проекта можно будет увидеть на телеканале Showtime и стриминговом сервисе Paramount+. Первые два эпизода станут доступны в день релиза, остальные покажут позже.

В новых сериях можно будет увидеть Джоэла МакХейла и Хилари Суонк, а также Мелани Лински, Кристину Риччи, Тони Сайпресс, Лорен Амброуз, Софи Нелисс, Жасмин Савой Браун, Софи Тэтчер, Саманту Ханратти, Элайджу Вуда и других.

Шоураннерами проекта по-прежнему выступают его создатели Эшли Лайл и Барт Никерсон совместно с Джонатаном Лиско. Над шоу также работают Дрю Коминс, Джефф У.Берд, Сара Л.Томпсон, Амени Рожа и Брэд Ван Аррагон.

Первый сезон «Шершней» стартовал в ноябре 2021 года. Он рассказал о женщинах, которые двадцать пять лет назад, будучи подростками, попали в авиакатастрофу и вынуждены были выживать вдали от цивилизации. Девушки сумели спастись, однако история их выживания стала самым мрачным из их секретов.

Второй сезон вышел в марте 2023 года, его первый эпизод посмотрели около 2 млн зрителей на всех платформах. В Showtime утверждали, что «Шершни» собрали самую большую аудиторию среди всех сериалов за последние минимум десять лет. До этого рекорд телеканала принадлежал второму сезону «Родины», вышедшему в 2012 году.

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