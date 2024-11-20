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Самара Уивинг снимется в триллере «Поездка» Йормы Такконе

Сегодня в 18:41
Фото: Mythology Entertainment

Австралийская актриса Самара Уивинг, известная по фильмам «Я иду искать» и «Нянька», снимется в триллере «Поездка» («The Trip») режиссера Йормы Такконе. Об этом сообщил Deadline.

Картину создадут продакшен-компании 87North и XYZ Films. Она расскажет о дисфункциональной паре, которая отправляется на отдых в отдаленную хижину. Герои утверждают, что хотят наладить отношения, но на самом деле они замышляют убить друг друга.

Уивинг исполнит центральную роль в проекте, который станет адаптацией одноименного норвежского триллера с Нуми Рапас и Акселем Хеннье. Ее партнером будет Джейсон Сигел — его можно было видеть в сериале «Терапия» и комедии «Очень плохая училка».

Помимо Уивинг и Сигела в фильме снимутся Тимоти Олифант («Я — четвертый»), Джульетта Льюис («Шершни»), Пол Гилфойл («Не смотрите наверх») и Кит Джардин («Забытые Богом»). Съемки пройдут в финском Тампере.

Сценарий ремейка написали Ник Кошер и Брайан МакЭлхани. Продюсерами картины выступили Келли МакКормик, Ли Ким, Гай Данелла, Такконе, Томми Виркола и Карен Гиллан.

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