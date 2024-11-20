Самара Уивинг снимется в триллере «Поездка» Йормы Такконе

Австралийская актриса Самара Уивинг, известная по фильмам «Я иду искать» и «Нянька», снимется в триллере «Поездка» («The Trip») режиссера Йормы Такконе. Об этом сообщил Deadline.

Картину создадут продакшен-компании 87North и XYZ Films. Она расскажет о дисфункциональной паре, которая отправляется на отдых в отдаленную хижину. Герои утверждают, что хотят наладить отношения, но на самом деле они замышляют убить друг друга.