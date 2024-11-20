В Петербурге сдают мини-помещение, куда можно забраться, лишь сев на корточки

В Петербурге, у метро «Горьковская», сдают в аренду семиметровый склад «с не самым удобным входом». На объявление на «Авито» обратил внимание «Подъем».

Владелец «мини-помещения свободного назначения» просит за аренду 6000 рублей в месяц. Однако, учитывая специфичность предложения, он готов сдать его «хоть за сколько‑то».

В объявлении отмечается, что хоть вход в помещение «не самый удобный», зато «локация престижнейшая».

Представитель собственника объяснил «Подъему», как попасть внутрь пространства: «Ну как входить? Садишься на корточки и прыгаешь туда». По его словам, предыдущие арендаторы снимали помещение под склад личных вещей и хранили в нем мебель и бумаги.