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Число абортов в России сократилось в 8 раз за последние 30 лет и находится на минимуме

Сегодня в 17:56
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Число абортов в России упало в 8 раз за последние 30 лет и остается на уровне развитых европейских стран. К такому выводу пришли демографы Виктория Сакевич из НИУ ВШЭ и Борис Денисов из МГУ, на их работу обратил внимание телеграм-канал «Если быть точным».

Они сравнили данные государственной статистики СССР и России разных лет. Исследователи отметили, что реальное число абортов ниже, ведь отечественные медики включают в них выкидыши, а с 2018 года в подсчет попали операции частных клиник с лицензией на процедуру.

Согласно цифрам, в середине 1960-х годов в больницах ежегодно регистрировалось максимальное число абортов — 5,5 млн случаев. К 1990-му эта цифра сократилась на 1 млн и составила 4,1 млн операций. К 2022 году число прерываний беременности упало в 8 раз, до 500 тыс. случаев.

Кроме того, ученые заметили, что с 2007 года ежегодное число родов в России превышает число абортов. Максимум прерываний беременностей зафиксирован в 1967 году: тогда на 100 рождений приходилось 293 аборта. В 1992 году их число снизилось до 216, а в 2022-м — до 39. Таким образом, в 1967 году рождением завершалась примерно четверть беременностей, в 1992-м — около трети, а в 2022-м — более 70%.

Если убрать из расчета выкидыши, получится, что после выхода из состава СССР число абортов сократилось почти в 10 раз: с 3,2 млн в 1992 году до 300 000 в 2022-м или с 89 до 8,7 в расчете на 1000 женщин от 15 до 49 лет.

8,7 абортов на 1000 женщин в России — это низкий уровень относительно мировых показателей. Для стран с высоким уровнем дохода средний показатель за период 2015–2019 годов оценивается в 15 абортов на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. В странах с низким доходом этот показатель в 2,5 раза выше (38 на 1000 женщин), причем в большинстве этих стран аборты по желанию женщины запрещены.

Для сравнения, коэффициент искусственных абортов в Швеции составляет 18,5 на 1000 женщин в возрасте 15–44 лет, в Англии и Уэльсе — 19,2 во Франции –17,1 в США — 14,4. В России этот показатель равен 10,3 аборта на 1000 женщин.

«В поиске путей увеличения рождаемости российские власти решили ограничить доступность искусственного прерывания беременности, что, с демографической точки зрения, непродуктивно. Более того, такие меры грубо нарушают репродуктивные права граждан и противоречат глобальным тенденциям», — приходят к выводу демографы.

Несмотря на это, склонение женщин к абортам запретили в Псковской, Курской, Калининградской и Тверской областях, а также Мордовии.

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