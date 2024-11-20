Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля»

На ютуб-канале FX Networks появился новый тизер сериала «Чужой: Земля». Премьера запланирована на лето 2025 года.

«Когда таинственный космический корабль терпит крушение на Земле, молодая женщина и разношерстная группа солдат делают роковое открытие, которое ставит их лицом к лицу с величайшей угрозой для планеты», ― говорится в синопсисе проекта.

Главную роль в сериале сыграет Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.

Босс FX Джон Ландграф ранее назвал шоу «большим творческим переосмыслением» франшизы «Чужой» и сравнил его с самой известной работой Хоули «Фарго». Он также подтвердил, что проект «изначально задумывался как долгосрочный сериал».