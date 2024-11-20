Виа Монтенаполеоне в Милане возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц 2024 года

Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield представила ежегодный список самых дорогих торговых улиц мира — Main Streets Across the World.

Первое место занята одна из центральных улица Милана — виа Монтенаполеоне. Она впервые обошла нью-йоркскую Пятую авеню, которой в этом году досталось второе место. В топ-3 также вошла Нью-Бонд-стрит в Лондоне.

Другими локациями из первой десятки стали Елисейские Поля в Париже, токийская Гиндза, Банхофштрассе в Цюрихе, Питт-стрит в Сиднее, сеульский Мендон и Кольмаркт, расположенная в Вене.

По мнению экспертов, возросшая популярность виа Монтенаполеоне связана с наплывом туристов в Милан. Также составители списка упоминают о росте конкуренции премиальных брендов за торговые площади в городе, которая приводит к росту арендной платы.