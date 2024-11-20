Виа Монтенаполеоне в Милане возглавила рейтинг самых дорогих торговых улиц 2024 года

Международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield представила ежегодный список самых дорогих торговых улиц мира — Main Streets Across the World.
Первое место занята одна из центральных улица Милана — виа Монтенаполеоне. Она впервые обошла нью-йоркскую Пятую авеню, которой в этом году досталось второе место. В топ-3 также вошла Нью-Бонд-стрит в Лондоне.
Другими локациями из первой десятки стали Елисейские Поля в Париже, токийская Гиндза, Банхофштрассе в Цюрихе, Питт-стрит в Сиднее, сеульский Мендон и Кольмаркт, расположенная в Вене.
По мнению экспертов, возросшая популярность виа Монтенаполеоне связана с наплывом туристов в Милан. Также составители списка упоминают о росте конкуренции премиальных брендов за торговые площади в городе, которая приводит к росту арендной платы.
По сравнению с прошлым годом стоимость аренды на виа Монтенаполеоне подскочила на 11% — до 20 тыс. евро в год за 1 кв. м. При этом на Пятой авеню стоимость аренды не изменилась: она составляет 19 537 евро в год за 1 кв. м. На Нью-Бонд-стрит и Елисейских Полях также выросла аренда — до 17 210 и 12 519 евро в год соответственно.