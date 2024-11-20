75% россиян не хватает дисциплины для тренировок, почти 60% часто переедают

Трем из четырех россиян не хватает дисциплины для регулярных занятий спортом, а больше половины часто переедают. Об этом говорят данные опроса «Профи.ру», с которыми ознакомилась «Афиша Daily».

Для исследования пищевых и спортивных привычек аналитики сервиса задали вопросы 5000 мужчинам и женщинам от 18 до 65 лет по всей России.

Согласно результатам, 58% опрошенных россиян признались, что иногда или систематически переедают, в то время как 26% недоедают суточную норму калорий. И лишь 16% респондентов придерживаются сбалансированного питания.

Подавляющее большинство участников опроса пожаловались на отсутствие дисциплины — о сложности поддерживания регулярных тренировок без дополнительной мотивации рассказали 75%. Еще 11% регулярный спорт оказался неинтересен. Лишь 14% опрошенных смогли наладить еженедельную систему занятий.

42% респондентов не пользовались услугами фитнес-тренеров и нутрициологов и предпочитают заниматься самостоятельно или не заниматься совсем. Еще 38% ходят к специалистам хотя бы раз в месяц, 20% делают это еще реже.

Большинство россиян не против заплатить за эти услуги: 30% готовы выделить до 5000 рублей на консультацию, программы по занятиям или питанию, а четверть не против отдать и до 10 000. Остальные 45% обошлись бы бесплатными вариантами.