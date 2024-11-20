Логан Пол послал на интервью в Би-би-си своего двойника

Блогер Логан Пол прислал своего двойника на интервью в Би-би-си, посвященное его криптовалютным сделкам. Инцидент вошел в документальный фильм «Логан Пол: дурное влияние?», премьера которого состоялась 20 ноября.

Журналист Мэтт Ши несколько месяцев добивался от Пола интервью. В ходе расследования сотрудники телеканала выяснили, что звезда ютуба мог вводить поклонников в заблуждение относительно криптовалют на своем канале. Пол отрицает вину.

В конце концов Пол неожиданно согласился на встречу с Би-би-си в боксерском зале в Пуэрто-Рико, которым он владеет вместе со своим братом Джейком Полом. В итоге вместо себя он прислал двойника.

Камеры запечатлели встречу журналиста с двойником, который утверждает, что он Пол. «Логан придет?» — спрашивает Ши. «Я здесь, приятель», — отвечает двойник.

Их разговор прерывается группой людей с мегафонами, которые кричат: «Би-би-си — мерзкая организация. Они нанимают педофилов». Это отсылка к нападкам на телеканал после скандалов с Джимми Сэвилом и Хью Эдвардсом.

«Мы проделали весь этот путь только для того, чтобы нас потроллили», — прокомментировал продюсер и режиссер фильма Джейми Тахсин.

В распоряжении Би-би-си оказались новые доказательства того, что Пол рекламировал инвестиции, не раскрывая своих финансовых интересов в них. Как отмечает телеканал, влияние Пола, чей канал насчитывает более 23 млн подписчиков, вызвало резкий рост цен на эти инвестиции. Би-би-си считает, что блогер мог получить прибыль от продажи любых токенов, которыми владел.