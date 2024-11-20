В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой

Группа морских биологов из Университета Южной Дании обнаружила в Балтийском море одинокого дельфина, который разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Bioacoustics.
Петь лет назад дельфин-афалина поселился в проливе Свендборгсунд, в Дании. Его заметили местные жители, которые прозвали его Делле. Поведение животного было необычным, поскольку дельфины живут стаями, а в этом районе обычно не обитают. Этот был абсолютно один, а с местными морскими свиньями он вряд ли подружился бы.
Самец афалины привлек внимание морских биологов, которые опустили в воду микрофон, чтобы узнать, издает ли он звуки. Оказалось, что животное очень разговорчиво. С декабря 2022-го по февраль 2023 года исследователи смогли зафиксировать 10 833 сигнала, издаваемых дельфином. Сигналы варьировались от щелчков и свиста до звуков, которые связаны с агрессивным поведением.
На главным признаком того, что дельфин разговаривал сам с собой, стали сигналы, которые дельфины используют для коммуникации друг с другом. Он продолжал издавать их даже когда рядом не было людей, а с другими животными дельфин говорить не мог.
Ученые предполагают, что некоторые из сигналов выражают эмоциональные всплески, похожие на то, как человек смеется над чем‑то, даже если рядом никого нет. По мнению исследователей, Делле, возможно, просто одинок, и разговор с самим собой помогает ему отвлечься.