В Балтийском море нашли одинокого дельфина, который разговаривает сам с собой

Группа морских биологов из Университета Южной Дании обнаружила в Балтийском море одинокого дельфина, который разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Phys.org со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Bioacoustics.

Петь лет назад дельфин-афалина поселился в проливе Свендборгсунд, в Дании. Его заметили местные жители, которые прозвали его Делле. Поведение животного было необычным, поскольку дельфины живут стаями, а в этом районе обычно не обитают. Этот был абсолютно один, а с местными морскими свиньями он вряд ли подружился бы.

Самец афалины привлек внимание морских биологов, которые опустили в воду микрофон, чтобы узнать, издает ли он звуки. Оказалось, что животное очень разговорчиво. С декабря 2022-го по февраль 2023 года исследователи смогли зафиксировать 10 833 сигнала, издаваемых дельфином. Сигналы варьировались от щелчков и свиста до звуков, которые связаны с агрессивным поведением.

На главным признаком того, что дельфин разговаривал сам с собой, стали сигналы, которые дельфины используют для коммуникации друг с другом. Он продолжал издавать их даже когда рядом не было людей, а с другими животными дельфин говорить не мог.