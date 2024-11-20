Румыния и Болгария официально войдут в Шенгенскую зону с января 2025 года

Румыния и Болгария полностью присоединятся к европейской Шенгенской зоне с января 2025 года, сообщил Reuters со ссылкой на румынского премьер-министра Марчела Чолаку.

Члены Европейского союза и НАТО Румыния и Болгария присоединились по воздуху и морю к Шенгенской зоне, состоящей из 29 стран, в марте после достижения частичного соглашения с Австрией, которая первоначально выступала против их присоединения. Власти страны утверждали, что уровень нелегальной иммиграции все еще слишком высок и что обе страны должны делать больше для ее предотвращения.

Переговоры о наземном въезде продолжались на протяжении 2024 года. Встреча министров внутренних дел Австрии, Румынии и Болгарии состоится 22 ноября в Венгрии. Там политики должны будут подписать окончательный документ о включении стран в Шенген.

По словам Чолаку, голландский парламент, который выступал против присоединения Болгарии, также должен будет одобрить документ. «У нас уже есть согласованный календарь. Это произойдет с 1 января 2025 года. Тем, кто приедет домой на праздники, будет гораздо легче уехать», — пояснил Чолаку. Он не упомянул Болгарию, но присоединение двух стран рассматривается как пакетная сделка.