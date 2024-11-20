Путин подарил 70 животных зоопаркам КНДР

Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных из Московского зоопарка. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.
В это число вошли африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок. Их перевезли в Пхеньян на самолете в сопровождении ветеринаров Московского зоопарка. Сейчас они проходят карантин, позже их разместят в Центральном зоопарке северокорейской столицы.
Министр природных ресурсов России Александр Козлов отметил, что две страны уже сотрудничают в вопросах охраны природы, а перевозка млекопитающих стала первым событием такого рода. Ранее, в апреле, в КНДР были отправлены орланы, беркуты, журавли и попугаи.
«Открыта новая веха во взаимодействии по таким вопросам, как реабилитация, реинтродукция, ветеринария и создание вольерной инфраструктуры. Я уверен, что звери и птицы получат достойное содержание. Они не будут болеть и очень быстро освоятся на новом месте», — сказал глава Минприроды.
Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что ее учреждение планирует расширить взаимодействие с северокорейскими коллегами в вопросах, которые касаются совместной научной и просветительской деятельности, а также обмена опытом и информацией по уходу за редкими видами животных.