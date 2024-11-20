Путин подарил 70 животных зоопаркам КНДР

Владимир Путин подарил КНДР более 70 животных из Московского зоопарка. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.

В это число вошли африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, двадцать пять фазанов разных видов и сорок уток-мандаринок. Их перевезли в Пхеньян на самолете в сопровождении ветеринаров Московского зоопарка. Сейчас они проходят карантин, позже их разместят в Центральном зоопарке северокорейской столицы.