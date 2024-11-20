Шестисерийный триллер «Нулевой день» с Робертом Де Ниро выйдет в феврале

Новый драматический сериал Netflix «Нулевой день» с Робертом Де Ниро выйдет 20 февраля 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Де Ниро сыграет бывшего президента США Джорджа Маллена. Он возглавляет Комиссию нулевого дня, призванную найти виновных в разрушительной кибератаке, которая вызвала хаос по всей стране и тысячи жертв. В поисках правды Маллен сталкивается с дезинформацией, личными амбициями влиятельных людей из сферы технологий, правительства и Уолл-стрит, а также собственными темными секретами.