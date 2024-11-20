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Шестисерийный триллер «Нулевой день» с Робертом Де Ниро выйдет в феврале

Сегодня в 15:43
Фото: Pedro Gomes/Getty Images

Новый драматический сериал Netflix «Нулевой день» с Робертом Де Ниро выйдет 20 февраля 2025 года. Об этом сообщает Variety.

Де Ниро сыграет бывшего президента США Джорджа Маллена. Он возглавляет Комиссию нулевого дня, призванную найти виновных в разрушительной кибератаке, которая вызвала хаос по всей стране и тысячи жертв. В поисках правды Маллен сталкивается с дезинформацией, личными амбициями влиятельных людей из сферы технологий, правительства и Уолл-стрит, а также собственными темными секретами.

Вместе с Де Ниро на экране появятся Анджела Бассетт («На что способна любовь»), Лиззи Каплан («Дрянные девчонки»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), Джоан Аллен («Никсон»), Конни Бриттон («Американская история ужасов»), Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон») и Мэттью Модайн («Очень странные дела»).

Создатели и исполнительные продюсеры проекта — Эрик Ньюман («Гризельда»), Ной Оппенхайм («Бегущий в лабиринте») и Майкл С.Шмидт. Работа над сериалом началась в 2022 году, всего будет шесть эпизодов.

За свою карьеру Де Ниро получил несколько номинаций на премию «Эмми», в том числе за лучшую мужскую роль в телефильме или мини-сериале за фильм HBO «Лжец, Великий и Ужасный».

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