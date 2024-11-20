Российская ИТ-компания пригласила на работу семилетнего вундеркинда-кодера

Российская компания-разработчик ПО Pro32 пригласила на работу семилетнего вундеркинда-кодера Сергея из Петербурга. Об этом сообщает Би-би-си. Мальчику предложили возглавить отдел корпоративного обучения.

По российским законам Сергей не может устроиться на оплачиваемую должность до 14 лет. Однако гендиректор Pro32 Игорь Мандик уже говорил с родителями школьника о поиске идей сотрудничества.

«Его отец Кирилл был удивлен и сказал, что они очень счастливы и с нетерпением ждут, когда Сергей сможет присоединиться к компании», ― отметил Мандик. Офер Pro32 будет действовать 11 лет.

Вундеркинд-программист два года публикует в сети обучающие ролики по программированию. На его ютуб-канал подписаны более 3500 человек, заинтересованных в изучении языков Python и Unity, а также в нейросетях. Сергей объясняет, как научиться писать программное обеспечение с пятилетнего возраста. На эти ролики и обратил внимание гендиректор Pro32, сравнив мальчика с Моцартом.

По мнению Мандика, у Сергя могли бы поучиться не только программисты, но и продавцы, бухгалтеры и другие специалисты Pro32.