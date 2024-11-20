Концовку «Дэдпула и Росомахи» изменили в последний момент из‑за Блейк Лайвли

Концовку «Дэдпула и Росомахи» пересняли за два дня из‑за записки Блейк Лайвли — жены Райана Рейнолдса. Об этом актер и создатель фильма Шон Леви рассказали Games Radar.

«Мы провели всего полтора дня пересъемок, чем очень гордимся. Обычно такие фильмы переснимают неделями. Но эта речь Мэттью [МакФэдьена] — один из фрагментов, который мы пересняли. И он просто великолепен», — поделился Рейнолдс.

В оригинальной концовке «Дэдпула и Росомахи» два супергероя спасают мир, уничтожив «Потрошитель времени», но их судьба не подвергается сомнению. Герои сразу же переживают случившееся и доживают до следующего дня. В ходе пересъемок сцену изменили таким образом, что Дэдпул и Росомаха должны пожертвовать собой и умереть, чтобы уничтожить устройство.

Судьба персонажей остается неизвестной, пока персонаж МакФэдьена, Парадокс, произносит проникновенную речь, которая в итоге прерывается неожиданным возвращением героев, а в саундтреке звучит песня Goo Goo Dolls «Iris».

«И надо отдать должное. До этого не было никакого напряжения, просто взорвалась электрощитовая, и наши герои выжили. И именно Блейк Лайвли сказала нам: „Знаете, я была с вами весь фильм. Я хочу побыть в страхе, что они проиграли. Позвольте мне побыть в этом напряжении, чтобы триумф их выживания был более эмоциональным и ярким“», — передал ее слова Леви.

«Комментарий Блейк открыл нам новый взгляд на эту часть фильма, и именно поэтому мы провели повторную съемку… и в итоге результат оказался гораздо более впечатляющим», — добавил режиссер.