Дензел Вашингтон готовит еще два «Великих уравнителя» и обижен на «Оскар» из‑за победы Кевина Спейси

Дензел Вашингтон намерен снять еще два «Великих уравнителя». Об этом актер рассказал в интервью Esquire.

«Я сказал продюсерам, что готов на еще один „Уравнитель“, — и вот мы делаем сразу четвертый и пятый», — заявил исполнитель главной роли.

«Многие будут этому рады — люди же любят этих чертовых „Уравнителей“. А мне были нужны разные роли, поэтому я брал одну роль для продюсеров, одну для себя. Например, „Отелло“ мы поставили на Бродвее, а затем сняли фильм. Вот это было для меня», — пояснил он.

«Но со временем я понял, что раз они нравятся зрителям, то и мне тоже. Им нравится, когда я иду разбираться с плохими парнями. Раз они не могут разделаться с ними в жизни, так хотя бы я сделаю это на экране», — отметил Вашингтон.

Другой информации о готовящихся фильмах пока нет. Интересно, что третий фильм должен был завершить историю народного мстителя. Каждая из трех частей привлекла в кинотеатры около 190 млн долларов при бюджете в 60–70 млн.

В той же беседе Вашингтон поделился, что разочаровался в премии «Оскар» в 1999 году, когда награду лучшему актеру вручили не ему, а Кевину Спейси за роль в «Американской красоте». Звезда «Гладиатора-2» в том году получила «Золотой глобус» за появление в «Урагане», но второй раз в карьере упустила главную американскую награду.

«Я помню, как обернулся и посмотрел на Спейси снизу вверх, рядом с ним стояли люди. А все остальные смотрели на меня. Может, это было не так и мне показалось», — вспомнил момент объявления победителя Вашингтон.

«Вроде я тогда пошел домой и напился, мне очень этого хотелось. Не хочу говорить, что он забрал мой „Оскар“, это не так. Вокруг уже ходили слухи о том, что там происходит за закрытыми дверями, но пусть это останется между ним и Богом, это не мое дело», — добавил артист.