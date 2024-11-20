Lucasfilm анонсировал третий сезон аниме-антологии «Звездные войны: Видения»

Disney и Lucasfilm объявили, что третья часть мультсериала «Звездные войны: Видения» выйдет на канале Disney+ в 2025 году. Об этом сообщил Deadline.
В продолжение шоу войдут девять короткометражных мультфильмов от восьми японских аниме-студий. Среди них — David Production, Kamikaze Douga, Anima, Kinema Citrus Co, Polygon Pictures, Production I.G, Project Studio Q, Trigger и Wit Studio.
«Отмеченная наградами анимационная антология воспевает мифологию „Звездных войн“ через уникальные культурные призмы», — говорится в заявлении Disney и Lucasfilm. Компании добавили, что аниме-студии, работающие над шоу, демонстрируют «разнообразие и уникальность японской анимации».
Предыдущие сезоны «Видений» были выпущены в сентябре 2021 года и в мае 2023 года.