Мать операторки Галины Хатчинс, погибшей на съемках «Ржавчины», отказалась посещать премьеру фильма

Мать операторки Галины Хатчинс, которую актер Алек Болдуин смертельно ранил на съемках вестерна «Ржавчина», отказалась присутствовать на мировой премьере фильма. Женщина заявила, что актер до сих пор не извинился перед ней за смерть дочери, пишет The Guardian.

Премьера картины состоится на фестивале Camerimage в Польше, посвященном достижениям в области кинематографа. Фильм выйдет спустя 3 года после того, как на съемках в Нью-Мексико в руках Болдуина выстрелил бутафорский пистолет, смертельно ранивший Хатчинс.

Несколько месяцев назад судья из Нью-Мексико прекратил дело о непреднамеренном убийстве против Болдуина, посчитав, что прокуратура неправомерно скрыла улики. Актер, также выступивший продюсером ленты, долгое время утверждал, что не нажимал на курок.

Организаторы Camerimage сказали, что показ проводится исключительно в честь Хатчинс, которая посещала кинофестиваль и всегда хотела, чтобы ее работы показывали именно там.

«Несмотря на то что мистер Болдуин стрелял из пистолета, из которого была убита Галина, он ни разу не позвонил им, чтобы извиниться», — сказала она. Хуже того, через своих адвокатов он утверждал, что Галина была эмоционально отдалена от своей семьи в Украине. Это обидная и оскорбительная ложь», — сообщила Глория Оллред, адвокат Соловей.

«Решение не приносить семье извинения жестоко. Оно оскорбляет Галину и ее память. Теперь же они приняли решение рекламировать «Ржавчину», чтобы получить прибыль для Алека Болдуина и других лиц, причастных к смерти Галины», — продолжила она.

Соловей подала гражданский иск о халатности против Болдуина в июне. В ответ актер подал ходатайство о приостановке рассмотрения гражданского иска против него и других лиц. Мать Хатчинс подчеркнула, что будет возражать против ходатайства.

«Я всегда надеялась встретить Галину в Польше и увидеть, как ее работа оживает на экране. К сожалению, эта надежда была отнята у меня, когда Алек Болдуин выстрелил из пистолета и убил мою дочь», — сказала она.

«Алек Болдуин продолжает усиливать мою боль, отказываясь извиниться передо мной и не желая брать на себя ответственность за ее смерть. Вместо этого он стремится получить несправедливую прибыль от убийства моей дочери. Именно по этой причине я отказываюсь посещать фестиваль по продвижению фильма «Ржавчина», особенно сейчас, когда справедливости в отношении моей дочери все еще нет», — добавила Соловей.

В апреле 2024-го суд Нью-Мексико приговорил оружейного мастера Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках «Ржавчины», к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство Хатчинс. Судья заявила, что Гутьеррес-Рид «в одиночку превратила безопасное оружие в смертоносное».