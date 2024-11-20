Мать операторки Галины Хатчинс, погибшей на съемках «Ржавчины», отказалась посещать премьеру фильма

Сегодня / 13:25
Во Франции миллиардера вызвали на драку из‑за плохого интернета. Он пришел, а оппонент нет
Сегодня / 14:12
Lucasfilm анонсировал третий сезон аниме-антологии «Звездные войны: Видения»
Сегодня / 14:05
«Аэрофлот» выполнит благотворительный рейс с оркестром и направит выручку на подарки для детдомов
Сегодня / 11:20
Пенсионерка выживала в тайге 11 дней без еды и воды
Сегодня / 10:59
Скончался исполнитель классической темы Джеймса Бонда Вик Флик
Сегодня / 10:45
Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из‑за болезни: «Думала, я так молода — зачем мне анализы?»
Сегодня / 10:36
В России работают над аналогом Apple Pay
Сегодня / 10:10
Rutube запустит телеканал Rutube TV с контентом блогеров и без рекламы
Сегодня / 09:53
«Пора повеселиться»: вышел полноценный трейлер «Minecraft в кино»
Сегодня / 09:47
«Эксмо» и «АСТ» оштрафовали на 4 млн рублей за порнографию в «Наследии» Сорокина
Вчера / 23:19
Warner Bros. заключила сделку, чтобы снять ремейки «Паразитов» и «Прошлых жизней»
Вчера / 22:51
Анджелина Джоли сыграет главную роль в фильме о Неделе моды в Париже
Вчера / 21:55
Иккинг и Беззубик появились в трейлере лайв-экшна «Как приручить дракона»
Вчера / 21:40
Роскомнадзор внес более 14 тыс. страниц в реестр блогеров
Вчера / 19:50
В Новокузнецке мужчина пьяным пришел на экзамен по вождению. Его арестовали
Вчера / 18:59
Вышел тизер «Студии» Сета Рогена. В сериале о Голливуде снялась куча звезд — даже Мартин Скорсезе
Вчера / 17:20
В Нью-Йорке священника отстранили от службы за клип Сабрины Карпентер в его церкви
Вчера / 17:16
Власти Екатеринбурга и Ярославля начали бороться с иностранными словами на вывесках
Вчера / 16:47
Оксимирон* отменил тур по состоянию здоровья
Вчера / 16:14
Посольство Японии в Москве упростило процедуру выдачи виз
Вчера / 15:48
Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»
Вчера / 15:12
Минюст США через суд потребует от Google продать браузер Chrome
Вчера / 14:56
В Татарстане создадут центр по переосмыслению национальной кухни
Вчера / 13:57
«Я хочу плакать. Плакать и спать»: Нюта Федермессер покинет Московский центр паллиативной помощи
Вчера / 13:52
Сына норвежской принцессы задержали по подозрению в изнасиловании
Вчера / 13:25
В Курске подросток подал на школу в суд за плохие результаты ЕГЭ
Вчера / 13:17
В США и Великобритании появятся тематические парки Minecraft
Вчера / 11:31
Ребекка Холл сказала, что не жалеет о работе с Вуди Алленом, вопреки ее заявлению в 2018 году
Вчера / 11:02
Прокуроры заявили, что Шон Комбс пытается из тюрьмы влиять на свидетелей по своему делу
Вчера / 10:42
В 60% детских книг нашли «деструктивные установки». Издатели не согласны
Вчера / 10:22
Умер легендарный японский поэт Сюнтаро Таникава
Вчера / 09:57
Президент Абхазии подал в отставку
Вчера / 09:52
Жительниц Екатеринбурга призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров
Вчера / 09:26
В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва
Вчера / 08:43
Ридли Скотт: в «Гладиаторе-2» не было поцелуя Дензела Вашингтона с мужчиной

Мать операторки Галины Хатчинс, погибшей на съемках «Ржавчины», отказалась посещать премьеру фильма

Сегодня в 13:30
Фото: BondIt Media Capital

Мать операторки Галины Хатчинс, которую актер Алек Болдуин смертельно ранил на съемках вестерна «Ржавчина», отказалась присутствовать на мировой премьере фильма. Женщина заявила, что актер до сих пор не извинился перед ней за смерть дочери, пишет The Guardian.

Премьера картины состоится на фестивале Camerimage в Польше, посвященном достижениям в области кинематографа. Фильм выйдет спустя 3 года после того, как на съемках в Нью-Мексико в руках Болдуина выстрелил бутафорский пистолет, смертельно ранивший Хатчинс.

Несколько месяцев назад судья из Нью-Мексико прекратил дело о непреднамеренном убийстве против Болдуина, посчитав, что прокуратура неправомерно скрыла улики. Актер, также выступивший продюсером ленты, долгое время утверждал, что не нажимал на курок.

Организаторы Camerimage сказали, что показ проводится исключительно в честь Хатчинс, которая посещала кинофестиваль и всегда хотела, чтобы ее работы показывали именно там.

«Несмотря на то что мистер Болдуин стрелял из пистолета, из которого была убита Галина, он ни разу не позвонил им, чтобы извиниться», — сказала она. Хуже того, через своих адвокатов он утверждал, что Галина была эмоционально отдалена от своей семьи в Украине. Это обидная и оскорбительная ложь», — сообщила Глория Оллред, адвокат Соловей.

«Решение не приносить семье извинения жестоко. Оно оскорбляет Галину и ее память. Теперь же они приняли решение рекламировать «Ржавчину», чтобы получить прибыль для Алека Болдуина и других лиц, причастных к смерти Галины», — продолжила она.

Соловей подала гражданский иск о халатности против Болдуина в июне. В ответ актер подал ходатайство о приостановке рассмотрения гражданского иска против него и других лиц. Мать Хатчинс подчеркнула, что будет возражать против ходатайства.

«Я всегда надеялась встретить Галину в Польше и увидеть, как ее работа оживает на экране. К сожалению, эта надежда была отнята у меня, когда Алек Болдуин выстрелил из пистолета и убил мою дочь», — сказала она.

«Алек Болдуин продолжает усиливать мою боль, отказываясь извиниться передо мной и не желая брать на себя ответственность за ее смерть. Вместо этого он стремится получить несправедливую прибыль от убийства моей дочери. Именно по этой причине я отказываюсь посещать фестиваль по продвижению фильма «Ржавчина», особенно сейчас, когда справедливости в отношении моей дочери все еще нет», — добавила Соловей.

В апреле 2024-го суд Нью-Мексико приговорил оружейного мастера Ханну Гутьеррес-Рид, работавшую на съемках «Ржавчины», к 18 месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство Хатчинс. Судья заявила, что Гутьеррес-Рид «в одиночку превратила безопасное оружие в смертоносное».

Галина Хатчинс погибла 21 октября 2021 года. Во время репетиции одной из сцен она получила огнестрельное ранение. По ошибке в револьвере, который использовал на съемках Алек Болдуин, оказались боевые патроны.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами