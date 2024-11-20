Во Франции миллиардера вызвали на драку из‑за плохого интернета. Он пришел, а оппонент нет

Во Франции геймер вызвал владельца интернет-провайдера на драку из‑за плохого соединения. Миллиардер пришел на встречу, не нашел оппонента на месте и посмеялся над ним.

Бизнесмен Ксавье Ньель с состоянием в 8 млрд евро основал одну из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний Iliad. 57-летний мужчина возглавляет ее до сих пор и остается 12-м самым богатым человеком в стране.

В мае раздраженный клиент этого провайдера написал гневное сообщение в адрес руководителя и предложил ему подраться около одного из супермаркетов в Марселе.

«Ксавье Ньель, я ненавижу тебя! Приходи один на один к магазину Lidl на улице Сент в Марселе», — обратился к богачу геймер. Впрочем, тегать аккаунт противника он не стал.

К удивлению парня спустя полгода богач неожиданно ответил на гневный твит. Ньель выложил селфи у входа в названный универмаг. «Я жду», — написал он.

Вдобавок он выложил и видео: «Я здесь, я приехал. Где ты? Я жду тебя на парковке, приходи!»

Судя по всему, в Марсель миллиардер приехал на конференцию по вопросам искусственного интеллекта и воспользовался шансом ответить обидчику.

Геймер сразу же отступил: «Помогите! Не надо, я пошутил! Я бы с радостью, но у меня температура 34,2 + болит живот + болит голова, я сдаюсь».

В реплаях другим пользователям он пояснил, что в тот майский вечер из‑за проблем его матчи в Call of Duty шли очень неудачно и он вышел из себя.