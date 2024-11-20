Пенсионерка выживала в тайге 11 дней без еды и воды

В Иркутской области сотрудники полиции обнаружили пенсионерку, заблудившуюся в труднодоступной части тайги. Женщина провела 11 дней без еды и воды. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения МВД.

Незадолго до пропажи женщина, работающая сторожем на лесозаготовительном предприятии, рассказывала дочери, что видела медведя. Девушка обратилась в полицию, когда не смогла дозвониться до матери пять дней подряд.

Не обнаружив пропавшую на базе, сотрудники МЧС начали поисковую операцию. Из‑за плохой проходимости женщину удалось найти лишь на шестой день поисков: она лежала в ветвях поваленных деревьев в нескольких километрах от базы.