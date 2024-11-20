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Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из‑за болезни: «Думала, я так молода — зачем мне анализы?»

Сегодня в 10:45
Фото: Legendary Pictures

Флоренс Пью заморозила свои яйцеклетки из‑за болезни. Об этом она рассказала на подкасте «She MD».

«У меня внезапно появилось ощущение, что нужно сходить на осмотр. Мне приснилось несколько странных снов. Возможно, таким образом тело само подсказывало», — вспомнила актриса.

«Врач спросила у меня, делала ли я когда‑нибудь анализ яйцеклеток. Я удивилась: „Нет, что вы имеете в виду? Я такая молодая. Зачем мне этот анализ?“» — поделилась Пью.

По результатам анализов доктор выявил у звезды «Солнцестояния» синдром поликистозных яичников и эндометриоз. Эти заболевания могут негативно сказаться на возможности родить детей, поэтому актрисе предложили заморозку яйцеклеток.

«Это было так странно, потому что в моей семье женщины рожали много детей. Моя мама рожала до сорока лет. Моя бабушка рожала детей на протяжении всей жизни…» — отметила Пью.

«А я в 27 лет слышу о том, что мне нужно извлечь яйцеклетки как можно быстрее. Новость была просто умопомрачительной. Мне очень повезло, я рада, что узнала об этом вовремя, потому что я хотела детей с самого детства», — добавила она.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является основной причиной бесплодия у женщин. Это генетическое, гормональное, метаболическое и репродуктивное расстройство может вызывать нерегулярные месячные, акне, бесплодие, увеличение веса и чрезмерный рост волос.

Эндометриоз также может привести к проблемам с фертильностью. Он проявляется, когда ткань, похожая на выстилку матки, разрастается в неположенных местах. Это может также вызвать тазовую боль и обильные месячные.

Пью слышала о СПКЯ, но не думала, что это распространенное заболевание. «Я думала, что это как‑то проявляется и что с этим можно жить без проблем. Но потом тебя ставят перед фактом, приходится срочно менять образ жизни и постоянно думать о будущем. Девушки не задумываются о таком в 20 лет», — посетовала она.

Артистка сталкивалась с акне, «волосами в необычных местах» и замечала у себя частые колебания веса, но думала, что это «часть женской жизни и немного напряженного образа жизни», и не связывала это с заболеванием.

Наконец, звезда «Оппенгеймера» подчеркнула важность разговора о СПКЯ и проблемах бесплодия, потому что «если вы мечтаете однажды стать мамой, то эти вещи важны не меньше, чем, например, научиться находить комочки в груди».

«Не так уж сложно объяснить это даже школьникам. От этого зависит, сможете вы иметь детей или нет», — подчеркнула Пью.

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