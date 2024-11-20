Скончался исполнитель классической темы Джеймса Бонда Вик Флик

Сегодня / 13:25
Во Франции миллиардера вызвали на драку из‑за плохого интернета. Он пришел, а оппонент нет
Сегодня / 14:12
Lucasfilm анонсировал третий сезон аниме-антологии «Звездные войны: Видения»
Сегодня / 14:05
«Аэрофлот» выполнит благотворительный рейс с оркестром и направит выручку на подарки для детдомов
Сегодня / 13:30
Мать операторки Галины Хатчинс, погибшей на съемках «Ржавчины», отказалась посещать премьеру фильма
Сегодня / 11:20
Пенсионерка выживала в тайге 11 дней без еды и воды
Сегодня / 10:45
Флоренс Пью заморозила яйцеклетки из‑за болезни: «Думала, я так молода — зачем мне анализы?»
Сегодня / 10:36
В России работают над аналогом Apple Pay
Сегодня / 10:10
Rutube запустит телеканал Rutube TV с контентом блогеров и без рекламы
Сегодня / 09:53
«Пора повеселиться»: вышел полноценный трейлер «Minecraft в кино»
Сегодня / 09:47
«Эксмо» и «АСТ» оштрафовали на 4 млн рублей за порнографию в «Наследии» Сорокина
Вчера / 23:19
Warner Bros. заключила сделку, чтобы снять ремейки «Паразитов» и «Прошлых жизней»
Вчера / 22:51
Анджелина Джоли сыграет главную роль в фильме о Неделе моды в Париже
Вчера / 21:55
Иккинг и Беззубик появились в трейлере лайв-экшна «Как приручить дракона»
Вчера / 21:40
Роскомнадзор внес более 14 тыс. страниц в реестр блогеров
Вчера / 19:50
В Новокузнецке мужчина пьяным пришел на экзамен по вождению. Его арестовали
Вчера / 18:59
Вышел тизер «Студии» Сета Рогена. В сериале о Голливуде снялась куча звезд — даже Мартин Скорсезе
Вчера / 17:20
В Нью-Йорке священника отстранили от службы за клип Сабрины Карпентер в его церкви
Вчера / 17:16
Власти Екатеринбурга и Ярославля начали бороться с иностранными словами на вывесках
Вчера / 16:47
Оксимирон* отменил тур по состоянию здоровья
Вчера / 16:14
Посольство Японии в Москве упростило процедуру выдачи виз
Вчера / 15:48
Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»
Вчера / 15:12
Минюст США через суд потребует от Google продать браузер Chrome
Вчера / 14:56
В Татарстане создадут центр по переосмыслению национальной кухни
Вчера / 13:57
«Я хочу плакать. Плакать и спать»: Нюта Федермессер покинет Московский центр паллиативной помощи
Вчера / 13:52
Сына норвежской принцессы задержали по подозрению в изнасиловании
Вчера / 13:25
В Курске подросток подал на школу в суд за плохие результаты ЕГЭ
Вчера / 13:17
В США и Великобритании появятся тематические парки Minecraft
Вчера / 11:31
Ребекка Холл сказала, что не жалеет о работе с Вуди Алленом, вопреки ее заявлению в 2018 году
Вчера / 11:02
Прокуроры заявили, что Шон Комбс пытается из тюрьмы влиять на свидетелей по своему делу
Вчера / 10:42
В 60% детских книг нашли «деструктивные установки». Издатели не согласны
Вчера / 10:22
Умер легендарный японский поэт Сюнтаро Таникава
Вчера / 09:57
Президент Абхазии подал в отставку
Вчера / 09:52
Жительниц Екатеринбурга призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров
Вчера / 09:26
В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва
Вчера / 08:43
Ридли Скотт: в «Гладиаторе-2» не было поцелуя Дензела Вашингтона с мужчиной

Скончался исполнитель классической темы Джеймса Бонда Вик Флик

Сегодня в 10:59
Фото: Mel Bouzad/Getty Images

Вик Флик, известный британский сессионный музыкант, создавший знаменитый гитарный мотив для темы Джеймса Бонда, скончался в возрасте 87 лет. Сын гитариста Кевин Флик сообщил, что его отец умер 14 ноября от болезни Альцгеймера, пишет The Guardian.

Флик родился в Суррее в 1937 году. Выступал с композитором Джоном Барри: вместе их пригласили переаранжировать мелодию Монти Нормана для «Доктора Ноу» — первого фильма о Джеймсе Бонде.

Музыкальная тема была записана в 1962 году. Флик сыграл знаменитый рифф на английской гитаре Clifford Essex Paragon Deluxe 1939 года через усилитель Fender Vibrolux. Ему заплатили единовременный гонорар в размере 6 фунтов стерлингов.

«В нем была какая‑то резкость, динамика», — сказал Флик Джону Берлингейму в своей книге «Музыка Джеймса Бонда» 2012 года. «Я немного переусердствовал: ударил по толстым низким струнам очень жестким медиатором, сыграл немного впереди такта. Получилось захватывающе, почти атакующе — под стать образу Джеймса Бонда», — добавил гитарист.

В интервью журналу Guitar Player в 2021 году Флик признавался, что приписывает «таинственный мощный звук» гитары в теме Бонда именно медиатору и струнам. «Я поставил звукосниматель DeArmond в бридж, а под него подложил смятую пачку сигарет, чтобы он был ближе к струнам. Это помогло получить тот округлый звук… в определенной степени это был звук, который мы создали, и он им понравился», — рассказывал музыкант.

Флик участвовал в работе над саундтреками нескольких фильмов об агенте 007, включая тему Ширли Бэсси для фильма 1964 года «Голдфингер». Он также участвовал в сотнях других записей, включая хиты «A World without Love» Питера и Гордона, «Downtown» Петулы Кларк, «It’s Not Unusual» и «What’s New Pussycat?» Тома Джонса, «Spicks and Specks» Bee Gees, а также теме Ринго для фильма The Beatles «Вечер трудного дня».

На протяжении многих лет Флик работал с Джимми Пейджем, Джорджем Мартином, Клиффом Ричардом, Эриком Клэптоном, Нэнси Синатрой и Дасти Спрингфилд. В 2013 году Флик получил награду за выдающиеся заслуги от Национального музея гитары.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами