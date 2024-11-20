Скончался исполнитель классической темы Джеймса Бонда Вик Флик

Вик Флик, известный британский сессионный музыкант, создавший знаменитый гитарный мотив для темы Джеймса Бонда, скончался в возрасте 87 лет. Сын гитариста Кевин Флик сообщил, что его отец умер 14 ноября от болезни Альцгеймера, пишет The Guardian.

Флик родился в Суррее в 1937 году. Выступал с композитором Джоном Барри: вместе их пригласили переаранжировать мелодию Монти Нормана для «Доктора Ноу» — первого фильма о Джеймсе Бонде.

Музыкальная тема была записана в 1962 году. Флик сыграл знаменитый рифф на английской гитаре Clifford Essex Paragon Deluxe 1939 года через усилитель Fender Vibrolux. Ему заплатили единовременный гонорар в размере 6 фунтов стерлингов.

«В нем была какая‑то резкость, динамика», — сказал Флик Джону Берлингейму в своей книге «Музыка Джеймса Бонда» 2012 года. «Я немного переусердствовал: ударил по толстым низким струнам очень жестким медиатором, сыграл немного впереди такта. Получилось захватывающе, почти атакующе — под стать образу Джеймса Бонда», — добавил гитарист.

В интервью журналу Guitar Player в 2021 году Флик признавался, что приписывает «таинственный мощный звук» гитары в теме Бонда именно медиатору и струнам. «Я поставил звукосниматель DeArmond в бридж, а под него подложил смятую пачку сигарет, чтобы он был ближе к струнам. Это помогло получить тот округлый звук… в определенной степени это был звук, который мы создали, и он им понравился», — рассказывал музыкант.

Флик участвовал в работе над саундтреками нескольких фильмов об агенте 007, включая тему Ширли Бэсси для фильма 1964 года «Голдфингер». Он также участвовал в сотнях других записей, включая хиты «A World without Love» Питера и Гордона, «Downtown» Петулы Кларк, «It’s Not Unusual» и «What’s New Pussycat?» Тома Джонса, «Spicks and Specks» Bee Gees, а также теме Ринго для фильма The Beatles «Вечер трудного дня».