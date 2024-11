Скончался исполнитель классической темы Джеймса Бонда Вик Флик

Флик участвовал в работе над саундтреками нескольких фильмов об агенте 007, включая тему Ширли Бэсси для фильма 1964 года «Голдфингер». Он также участвовал в сотнях других записей, включая хиты «A World without Love» Питера и Гордона, «Downtown» Петулы Кларк, «It’s Not Unusual» и «What’s New Pussycat?» Тома Джонса, «Spicks and Specks» Bee Gees, а также теме Ринго для фильма The Beatles «Вечер трудного дня».