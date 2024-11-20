Rutube запустит телеканал Rutube TV с контентом блогеров и без рекламы

Видеохостинг Rutube запустит собственный телеканал. Внимание на выданную компании лицензию Роскомнадзора обратили «Ведомости».

Согласно данным лицензии, в эфире Rutube TV могут появиться информационно-развлекательный контент — в частности, это могут быть шоу, игры и конкурсы, фильмы и сериалы, а также новости. Вещание телеканала может запуститься уже 1 декабря.

Как пояснили представители видеоплатформы, основу сетки составит блогерский контент, в частности оригинальные шоу платформы: музыкальное шоу «Muzloft», ток-шоу «Злые языки», передача «Родное» про товары из России, тревел-шоу «Почетный гражданин», интервью-шоу «Маленькие герои» с подростками и другие проекты. Бета-версия вещания уже доступна на самом видеохостинге.

На площадке считают, что новый канал привлечет зрителей в возрасте от 25 до 33 лет, телеэфир станет возможностью «расширить присутствие контента Rutube в медиа» и продвинуть «активных» блогеров.

Сейчас руководство Rutube ведет переговоры с операторами платного ТВ о включении своего телеканала в их пакеты, отметили в компании. Также там пока не планируют размещать рекламу в эфире.

Эксперт издания, глава Института современных медиа Кирилл Танаев назвал выбор «довольно молодой» аудитории «смелым» решением, ведь такие зрители привыкли смотреть контент в онлайне и «нелинейном» формате. Ставка лишь на блогерские программы тоже «может не дать заметного аудиторного эффекта», потому что телезрителей больше интересуют фильмы, сериалы и образовательные шоу, считает он.