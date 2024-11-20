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«Эксмо» и «АСТ» оштрафовали на 4 млн рублей за порнографию в «Наследии» Сорокина

Сегодня в 09:47
Фото: «АСТ»

Таганский суд оштрафовал издательства «Эксмо» и «АСТ», а также типографию «Парето-принт» на 4 млн рублей каждого за порнографию в романе Владимира Сорокина «Наследие». Об этом сообщает ТАСС/

«Признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.20 КоАП РФ (изготовление юридическим лицом материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и оборот таких материалов или предметов), назначить наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — сказала судья Александра Анохина, вынесшая решение в отношении каждой организации.

Эксперты следствия из «Центра социокультурных экспертиз» (в прошлом они проводили экспертизы по уголовным делам Юрия Дмитриева и Pussy Riot, а также по делу о признании экстремистскими ряд книг запрещенных в РФ «Свидетелей Иеговы») нашли восемь эпизодов порнографических сцен, причем две из них были с несовершеннолетними девочками, уточняет агентство. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение депутата Госдумы Олега Колесникова.

Компании избежали максимального наказания. Их могли оштрафовать на 5 млн рублей, а также приостановить деятельность на 90 дней.

В апреле этого года «АСТ» сняло «Наследие» с продажи. Причиной стала пропаганда ЛГБТ*. По той же причине с полок были убраны роман Ханьи Янагихары «Маленькая жизнь» и Мадлен Миллер «Песнь Ахилла».

В мае стало известно о проверке следователей по статье об изготовлении и обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Комментируя ее в издательстве обратили внимание, что книга отнесена к категории 18+, а ее героиням «на момент описываемых событий исполнилось 20 лет», поэтому в произведении нет постельных сцен с участием несовершеннолетних.

В июне из‑за «Наследия» Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный Борисом Акуниным**.

* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.

** Борис Акунин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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