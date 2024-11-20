«Пора повеселиться»: вышел полноценный трейлер «Minecraft в кино»

Warner Bros. представила полноценный трейлер «Minecraft в кино». Экранизация популярнейшей видеоигры появится в кинотеатрах по миру 4 апреля.

Новый ролик посвящен истории Стива — шахтера, путешественника и первооткрывателя удивительного кубического мира. Главный герой игры в исполнении Джека Блэка станет проводником для четверки центральных персонажей фильма, которым предстоит выжить в новой обстановке и отразить нападение сил зла.

В отличие от раскритикованного поклонниками тизера трейлер гораздо лучше демонстрирует мир Minecraft и его кубообразных обитателей, знакомит с его непредсказуемыми законами и впечатляющими пейзажами, а также обещает увлекательное приключение.

Сюжет картины закрутится вокруг героев Себастиана Юджина Хансена («Просто помиловать») и Эммы Майерс («Уэнсдэй»), а также Джейсона Момоа и Даниель Брукс («Миротворец»). Кроме того, обещано появление Дженнифер Кулидж («Белый лотос»), но пока трейлеры не демонстрируют ее персонаж.