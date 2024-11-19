Warner Bros. заключила сделку, чтобы снять ремейки «Паразитов» и «Прошлых жизней»

Warner Bros. заключила сделку с продюсером корейской студией CJ ENM, чтобы снять ремейки оскароносных «Паразитов» Пон Чжун Хо и нашумевших «Прошлых жизней» Селин Сон. Об этом сообщает Variety.
Благодаря новому соглашению Warner Bros. займется созданием и распространением адаптаций картин CJ ENM на английском языке, а корейская компания, в свою очередь, займется тем же самым, но с фильмами американской студии. Каждая из них полностью проконтролирует производство ремейков, но оставит за собой право на творческое вмешательство — это касается назначения режиссера, актеров, сценаристов и формирования бюджета.
Warner Bros. станет дистрибьютором ремейков по всему миру, за исключением тех стран, где работает CJ ENM — Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии и Турции.
В коллекцию Warner Bros. входят более 12,5 тыс. фильмов — от «Касабланки» и «Бунтаря без причины» до «Гарри Поттера» и «Барби». CJ ENM — крупнейший медиа- и развлекательный конгломерат Кореи, в его коллекции также числится популярная «Служанка».