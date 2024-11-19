Warner Bros. заключила сделку, чтобы снять ремейки «Паразитов» и «Прошлых жизней»

Благодаря новому соглашению Warner Bros. займется созданием и распространением адаптаций картин CJ ENM на английском языке, а корейская компания, в свою очередь, займется тем же самым, но с фильмами американской студии. Каждая из них полностью проконтролирует производство ремейков, но оставит за собой право на творческое вмешательство — это касается назначения режиссера, актеров, сценаристов и формирования бюджета.