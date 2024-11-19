Анджелина Джоли сыграет главную роль в фильме о Неделе моды в Париже

Анджелина Джоли сыграет главную роль в фильме «От кутюр» («Couture»). Снимет ленту о высокой моде постановщица Элис Винокур, сообщает Variety.

Действие грядущего фильма развернется в Париже. Джоли досталась роль режиссера и одной из трех женщин, чьи судьбы пересекутся на Неделе моды.

Ожидается, что съемки начнутся в начале 2025 года. Производством займется парижская компания CG Cinema.

Винокур известна своей драмой «Воспоминания о Париже» 2022 года, мировая премьера которой состоялась в программе «Двухнедельник режиссеров» кинофестиваля в Каннах. Роль выжившей в жестоком теракте женщины принесла актрисе Виржини Эфире главную награду премии «Сезар».