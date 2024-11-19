Иккинг и Беззубик появились в трейлере лайв-экшна «Как приручить дракона»

Universal Studios показала тизер-трейлер лайв-экшн-ремейка «Как приручить дракона». Премьера фильма в кинотеатрах намечена на 13 июня 2025 года.
Минутное видео начинается с признания подростка Иккинга (Мейсон Темз) своему отцу, Стоику Обширному (Джерард Батлер), что он не может убивать драконов. Затем главный герой находит в лесу связанного ловушкой дракона, которого позже прозовет Беззубиком. Финальная сцена показывает знакомство человека и дракона, покадрово повторяющая фрагмент из одноименного мультфильма.
Новый «Как приручить дракона» снял и написал режиссер и сценарист оригинальной трилогии мультфильмов Дин ДеБлуа. Роль Астрид в фильме исполнила Нико Паркер, а Рыбьенога Ингермана — Джулиан Деннисон.
Первая часть «Как приручить дракона» от студии DreamWorks вышла в 2010 году, вторая и третья — в 2014-м и 2019-м. Анимационные ленты основаны на серии книг Крессиды Коуэлл о молодом человеке, который дружится с драконом. Сюжет разворачивается на острове Берк, где живут викинги.