Иккинг и Беззубик появились в трейлере лайв-экшна «Как приручить дракона»

Минутное видео начинается с признания подростка Иккинга (Мейсон Темз) своему отцу, Стоику Обширному (Джерард Батлер), что он не может убивать драконов. Затем главный герой находит в лесу связанного ловушкой дракона, которого позже прозовет Беззубиком. Финальная сцена показывает знакомство человека и дракона, покадрово повторяющая фрагмент из одноименного мультфильма.