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Роскомнадзор внес более 14 тыс. страниц в реестр блогеров

Вчера в 21:40
Фото: мобильный репортер/Агентство «Москва»

Роскомнадзор зарегистрировал более 14 тыс. страниц в реестре блогеров, у которых больше 10 тыс. подписчиков. Всего в ведомство обратилось почти 29 тыс. заявителей, передает ТАСС.

На рассмотрение всех заявок, которые владельцы каналов и страниц посылают через «Госуслуги», уходит не более 10 рабочих дней, рассказали в РКН. За это время сотрудники регулятора проверяют количество пользователей, правильность данных, размещение блогером номера заявки в описании и отсутствие нарушений.

Ежедневно в РКН поступает более 1500 заявок, добавили там.

Реестр для учета блогеров с 10 тыс. подписчиков и более начал работать в РФ с 1 ноября. Владельцы страниц, не зарегистрировавшиеся в перечне, не смогут размещать у себя рекламу и предложения по финансированию. Соцсети должны будут блокировать такие страницы в течение суток.

Сейчас в реестре можно зарегистрировать страницы в соцсетях Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord и Yappy. Запрещенные в РФ Instagram и Facebook отсутствуют при выборе из списка платформ.

* Instagram и Facebook принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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