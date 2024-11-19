В Новокузнецке мужчина пьяным пришел на экзамен по вождению. Его арестовали

Полиция арестовала жителя Новокузнецка из‑за появления в нетрезвом состоянии на экзамене по вождению автомобиля. Получить водительские права ему не удалось, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Кузбасса.

Инцидент произошел 14 ноября. Во время выполнения заданий экзаменатор обратил внимание на неадекватное поведение мужчины. Будущий водитель несколько раз бросал руль и излишне эмоционально реагировал, у него не один раз глох автомобиль. Испытание остановили и вызвали полицию.

Экзаменуемому предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. Мужчина сам рассказал, что по случаю проводов знакомого в армию выпил «три бокала виски с колой» за день до экзамена, а также утром перед ним — причем случайно: «Перед выходом бестолочь дала мне вместо колы половину стакана вискаря, половину колы». Задержанный чувствовал себя трезвым и решил сходить в автошколу. «Остался остаточный запах», — посчитал он.

В итоге мужчину доставили в отдел полиции. Мировой судья отправил молодого человека на 10 суток административного ареста.