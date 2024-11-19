Роген одновременно и снял, и написал сценарий, и спродюсировал, и сыграл главную роль. В центре сюжета — новоназначенный глава киностудии Continental Мэтт Ремик, который борется за свои фильмы, чтобы они получались интересными и актуальными. Однако его целям мешает команда руководителей, которые и сами с собой-то поладить не могут, нарциссические творцы и трусливые корпоративные властители, вечно стремящиеся создать великое кино. Борьба Ремика либо окажется оправданной, либо погубит его.