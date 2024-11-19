Apple TV+ выпустил тизер комедийного сериала «Студия» от актера и сценариста Сета Рогена. Премьера 10-серийного шоу запланирована на 26 марта, пишет Deadline.
Роген одновременно и снял, и написал сценарий, и спродюсировал, и сыграл главную роль. В центре сюжета — новоназначенный глава киностудии Continental Мэтт Ремик, который борется за свои фильмы, чтобы они получались интересными и актуальными. Однако его целям мешает команда руководителей, которые и сами с собой-то поладить не могут, нарциссические творцы и трусливые корпоративные властители, вечно стремящиеся создать великое кино. Борьба Ремика либо окажется оправданной, либо погубит его.
В сериале также снялись Кэтрин О’Хара, Кэтрин Хан, Айк Баринхольц и Чейз Суи Уондерс, а в качестве приглашенных звезд — Мартин Скорсезе, Брайан Крэнстон, Зои Кравиц, Пол Дано и не только.
26 марта выйдут первые две серии «Студии». Остальные восемь будут выходить каждую среду, последняя — 21 мая.