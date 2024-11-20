В России работают над аналогом Apple Pay

Российские банки заявили о планах запустить схему оплаты покупок через Bluetooth по типу Apple Pay, сообщили «Известия».

Старший вице-президент «Сбера» Дмитрий Малых рассказал изданию, что банк планирует выпустить такой сервис во второй половине 2025 года. С его помощью клиенты смогут оплачивать покупки, приложив к терминалу смартфон любой операционной системы — Android или iOS. В терминалах «Сбера» оплата будет проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений покупателей.

В октябре о разработке похожей технологии рассказали в Национальной системе платежных карт (НСПК). Там сообщили, что функция под названием «Волна» также будет доступна пользователям iPhone и техники на Android. В тестировании новинки уже вызвались поучаствовать банки «Дом.РФ», «Новиком» и «Зенит».

Как считает директор по инновациям IT-компании Fork-Tech Владислав Лаптев, Bluetooth-оплата дает преимущество российским компаниям в условиях санкций, так как не зависит от экосистемы Apple.