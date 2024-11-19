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Власти Екатеринбурга и Ярославля начали бороться с иностранными словами на вывесках

Сегодня в 17:16
Фото: Irina/«Яндекс Карты»

Мэрии Екатеринбурга и Ярославля начали бороться с иностранными вывесками.

В Ярославле вступило в силу соответствующее постановление городских властей, его подписал глава Артем Молчанов.

«Запрещается использование в текстах (надписях), являющихся содержанием информационных конструкций, иностранных слов и выражений, за исключением случаев регистрации таких слов и выражений в качестве товарного знака или в случаях, предусмотренных международным договором», — сказано в тексте Концепции информационного пространства, которую утвердил мэр.

Заммэра в комментарии «Коммерсанту» отметила, что ранее согласованные конструкции демонтироваться не будут.

На Урале городская администрация перестала согласовывать англоязычные наружные вывески еще до обновления соответствующих документов. Об этом 66.ru рассказали собеседники в компаниях, занимающихся наружной рекламой.

«Движение на русификацию вывесок у нас есть. Но это следствие того, что бизнес подумал заранее, чтобы не стать частью принудительной истории. Каждая вывеска должна быть согласована с администрацией. В последнее время согласование новых вывесок с иностранным начертанием не прокатывает» — поделился с изданием директор медийного агентства AMG Сергей Балакирев.

«Старые пока не трогают. Пока что это мягкое исполнение закона: старые доживают свое (у каждой вывески есть свой срок эксплуатации), новые появляются только правильные», — отметил он.

Под такой запрет попало использование на фасадах английских слов вроде hotel, cafe, shop.

При этом ни в федеральном, ни в региональном законодательстве таких ограничений нет. Местные чиновники лишь готовят поправки в требования к фасадам, которые вступят в силу позже.

В пресс-службе мэрии обратили внимание, что не могут отказать в использовании иностранных слов в случае их регистрации в качестве товарного знака.

«В иных ситуациях наименования, слоганы на иностранных языках будут запрещены», — подчеркнули представители властей.

В 2023 году аналогичные запреты ввели в Краснодаре и Саратове.

В феврале 2023 года Владимир Путин подписал закон о недопустимости использования на государственном уровне иностранных слов. Исключением стали лишь те слова, у которых нет аналогов в русском.

Под действие закона попала информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

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