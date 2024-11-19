В Нью-Йорке священника отстранили от службы за клип Сабрины Карпентер в его церкви

Лидера нью-йоркской церкви, где поп-звезда Сабрина Карпентер сняла провокационный клип «Feather», отстранили от обязанностей. Представители церкви заявили и о других нарушениях со стороны священника. Об этом рассказал Associated Press.

Монсеньора Джейми Гигантьелло освободили от «любой пастырской надзорной или руководящей роли» в церкви в районе Вильямсбург в Бруклине. Об этом сообщил епископ Роберт Бреннан в заявлении Римско-католической епархии Бруклина.

Расследование, которое начали после выхода видео, показало, что Гигантьелло незаконно переводил деньги бывшему помощнику мэра Нью-Йорка Эрику Адамсу, которого подозревают в коррупции.

«С грустью я вынужден сообщить, что расследования компаний Alvarez & Marsal и Sullivan & Cromwell LLP выявили доказательства серьезных нарушений епархиальной политики и протоколов в Благовещенском приходе Богоматери на горе Кармель», — сказал епископ. «Чтобы защитить общественное доверие и церковные средства, я назначил епископа Витольда Мрозиевского новым администратором прихода», — добавил он.

Клип «Feather», выпущенный 31 октября 2023 года, вызвал волну критики. В ролике показаны мужчины, которые плохо ведут себя по отношению к Карпентер, после чего встречают ужасную смерть.