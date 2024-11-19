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Оксимирон* отменил тур по состоянию здоровья

Сегодня в 16:47
Фото: из соцсетей Оксимирона

Оксимирон объявил об отмене весеннего концертного тура «Dolce Vita». Пост появился в его телеграм-канале.

Срыв более чем 20 выступлений артист объяснил неудовлетворительным состоянием здоровья и пообещал сдвинуть их на следующий год. Что именно случилось, он не уточнил.

«К моему огромному сожалению, тур „Dolce Vita“ переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», — говорится в посте.

Рэпер пообещал поклонникам, что уже приобретенные билеты будут действительны и в будущем, а новые даты он объявит в скором времени.

В рамках мирового тура «Dolce Vita» Оксимирон планировал прокатиться по европейским столицам, заехать в Канаду, США и Израиль. Анонсируя новые концерты, он обещал «шоу с атмосферой изобилия, роскоши и легкой тревоги», презентовать новый EP и исполнить знакомые хиты.

В сентябре Скриптонит отменил все выступления до конца года из‑за заболевания голосовых связок. Его концерт в Тбилиси и мини-тур по Европе случатся уже в 2025-м.

В том же месяце сорвалось мероприятие Бориса Гребенщикова* в Ницце.

* Мирон Федоров и Борис Гребенщиков внесены Минюстом в реестр иноагентов.

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