Посольство Японии в Москве упростило процедуру выдачи виз

Посольство Японии в Москве упростило процесс подачи документов на получение туристической визы гражданами России. Это следует из изменений в перечне документов на сайте диппредставительства.

Теперь россиянам не нужно предоставлять подтверждение брони и оплаты отеля. Тем не менее заявителям по-прежнему понадобятся документы, подтверждающие занятость и финансовую состоятельность, действующий загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, бронь авиабилета и заполненная визовая анкета.

Подтверждение оплаты номера в отеле пока еще требуют в петербургском представительстве страны. Кроме того, этот пункт пока сохранился и на сайте Генерального консульства Японии в РФ.

На сайте посольства также сказано, что российским гражданам необходимо заранее получить визу в дипломатическом представительстве, к которому относится их регион проживания. Если проблем с поданными документами нет, визу выдадут спустя три дня после подачи заявления.

В июле этого года россиянам и белорусам упростили въезд в Венгрию и получение ВНЖ. Граждан двух стран включили в программу «Национальной карты».