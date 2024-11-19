В Татарстане создадут центр по переосмыслению национальной кухни

В Татарстане разрабатывают проект центра компетенций, посвященного татарской национальной кухне. В нем хотят подготавливать специалистов для местных ресторанов и придумывать новые интерпретации традиционных блюд, сообщает «Татар-информ».

«Там будут не только подготавливать кадры для ресторанной отрасли, но и искать новые варианты использования локальных продуктов, чтобы создавать новые блюда. Таким образом, гастрономия Татарстана будет расширяться и развиваться», — пояснил председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По его словам, пока что «инициатива находится на стадии идеи», авторы пытаются «упаковать проект в понятную структуру». С помощью этого центра татарстанские власти хотят сделать Казань гастрономическим центром мирового масштаба.