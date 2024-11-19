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Минюст США через суд потребует от Google продать браузер Chrome

Сегодня в 15:12
Фото: Jonathan Kemper/Unsplash

Департамент юстиции США потребует от судьи обязать Google продать браузер Chrome. Эта мера должна снизить доминирование компании на рынке поисковых систем. Об этом источники рассказали Bloomberg.

По мнению государственных юристов, Google использует самое популярное веб-приложение (им пользуются около 61% юзеров в стране) в мире для продвижения собственных продуктов, а это ограничивает развитие конкурентов.

Также Минюст предлагает отделить поиск Google и магазин Google Play от мобильной операционной системы Android, но не заставлять корпорацию продать систему. Еще в числе требований есть передача большего числа данных рекламодателям, в том числе предоставление им контроля над тем, где появляются их объявления.

Чиновники также порекомендуют поисковому гиганту «предоставить веб-сайтам больше возможностей для предотвращения использования их контента продуктами искусственного интеллекта Google» и перестать платить другим разработчикам браузеров за установку поиска в качестве опции по умолчанию.

В Google уверены, что требования ведомства продиктованы не стремлением заставить компанию соблюдать законодательство. Вице-президент корпорации Ли-Энн Малхолланд считает, что Минюст руководствуется «радикальной повесткой дня, которая выходит далеко за рамки юридических тонкостей в этом деле».

Запрос Минюста будет рассматривать федеральный судья Амит Мехта. В августе этого года он вынес решение о том, что Google незаконно монополизировал рынок поисковиков.

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