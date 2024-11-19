Стивен Кинг анонсировал новый роман «Never Flinch»

Мастер ужасов Стивен Кинг возвращается с новым произведением — «Never Flinch» («Никогда не вздрагивай»). Книга появится на прилавках 27 мая 2025 года, пишет Entertainment Weekly.

Как отмечает издание, в романе переплетаются несколько сюжетных линий. Одна рассказывает об убийце, одержимом местью, а другая — о преследователе, угрожающем знаменитой феминистке. Также в книге появится множество знакомых персонажей из произведений Кинга, в том числе Холли Гибни и госпел-певица Систа Бесси.

«Когда полицейское управление Бакай-Сити получает тревожное письмо от человека, угрожающего „убить 13 невинных и одного виновного“ в стремлении отомстить за „бессмысленную смерть невиновного человека“, детективу Иззи Джейнсу приходится обратиться за помощью к своей подруге Холли Гибни», — говорится в описании книги.

«Тем временем скандальная активистка за права женщин Кейт МакКей отправляется в тур по нескольким штатам, собирая переполненные залы как фанатов, так и недоброжелателей. Кто‑то, кто яростно выступает против послания Кейт, преследует ее и срывает ее ивенты. Со временем преследователь становится все смелее, и звезде приходится нанимать телохранителя. Им становится Холли», — сказано в анонсе. Как пишет EW, в конце концов истории сходятся в единую впечатляющую кульминацию.