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«Я хочу плакать. Плакать и спать»: Нюта Федермессер покинет Московский центр паллиативной помощи

Сегодня в 13:57
Фото: из соцсетей Нюты Федермессер

Нюта Федермессер покинет пост директора Московского центра паллиативной помощи. О принятом решении общественница рассказала в телеграм-канале.

«Со 2 декабря я больше не работаю директором Московского центра паллиативной помощи. Восемь лет моего директорства закончились. Это был потрясающий, важнейший и очень полезный опыт», — начинается ее пост.

По ее словам, решение покинуть учреждение она приняла год назад, когда «уже точно было понятно, что в Москве нет больше хороших и плохих хосписов — везде хорошо». Федермессер отметила, что «в Москве система паллиативной помощи лучшая не только в России, но и в мире».

В 2023 году руководительница центра придумала план передачи дел и подготовки персонала, а также разработала с коллегами стратегию на следующие 4 года, пишет она.

Ее контракт истекает в 2025 году, «но я не умею работать вполсилы и уже принятое решение не позволило досидеть до конца», добавила Федермессер. Кроме того, в 2024 году в Москве изменилась организация медицинской помощи, и «все это требует невероятного терпения и навыка процессной работы, которого у меня нет».

«2023 год был для меня самым счастливым за время директорства, так как я максимально приблизилась к главному для меня результату — когда уже видно, что ребенок подрос, стал самостоятельным, и можно спокойно отпустить его во взрослую жизнь. А самой — пойти дальше, растить следующего», — поделилась общественница.

Говоря о будущих планах, Федермессер назвала в числе приоритетных задач участие в организации хосписов в Выборге и Самаре, работе Дома милосердия в Луганской области и проекта «Регион заботы». Также она отказалась от предложения занять должность президента Центра паллиативной помощи

К тому же, глава центра начала писать книгу «Технологии заботы. Хоспис в деталях» о правилах взаимодействия «медик-пациент-родственник», рецептах выживания и сохранения себя в условиях работы с постоянным стрессом. Еще в числе ее целей есть создание методического пособия по работе с пациентами и близкими.

Федермессер обратила внимание, что в последние 4 года ее руководства Центр паллиативной помощи вырос в три раза: сейчас у него больше 2,5 тыс. сотрудников, 13 тыс. пациентов ежедневно получают помощь на дому, около 40 тыс. пациентов получают помощь ежегодно, почти 800 коек в 13 стационарах и 19 выездных служб.

«Я хочу плакать. Плакать и спать. Мое состояние похожи на гормональный шторм после родов. Когда испытываешь благодарность ко всему миру, когда льются неконтролируемые слезы, когда страшно перерезать пульсирующую пуповину, но ты точно знаешь, что именно это и надо сделать, чтобы и мама и ребенок могли жить дальше», — добавила общественница.

В то же время, Федермессер останется в правлении фонда «Вера», должности советника по социальной политике при губернаторе Нижегородской области и проекте Народного Фронта «Регион Заботы».

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