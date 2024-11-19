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Сына норвежской принцессы задержали по подозрению в изнасиловании

Сегодня в 13:52
Фото: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Сына норвежской принцессы Метте-Марит арестовали по подозрению в изнасиловании, сообщает The Guardian.

По информации полиции, 27-летнего Мариуса Борга Хейби заподозрили в нарушении уголовного кодекса, «касающемся полового акта с лицом, находящимся в бессознательном состоянии или по другим причинам неспособным сопротивляться этому действию».

В ведомстве уточнили, что речь идет о «половом акте без проникновения», который, по предварительным данным, произошел в начале этого года. Официальное расследование началось 6 ноября.

В начале августа Хейби был задержан после ночного инцидента в квартире в Осло. Его обвинили в нанесении телесных повреждений женщине, с которой у него были отношения. По данным СМИ, в квартире полиция обнаружила нож, воткнутый в одну из стен спальни женщины. В сентябре его снова арестовали по подозрению в нарушении запретительного судебного приказа.

В понедельник сына принцессы вновь задержали — в машине, где также находилась девушка из прошлого дела, с которой Мариусу было запрещено контактировать согласно судебному приказу. Сейчас полиция избирает Хейби меру пресечения. Королевская семья пока не комментировала обвинения.

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