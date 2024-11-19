В Курске подросток подал на школу в суд за плохие результаты ЕГЭ

Подросток из Курска подал на школу в суд за травму глаза и плохие результаты ЕГЭ. О необычном иске рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В один из районных судов города поступило заявление от местного жителя. Он пожаловался, что во время обучения в школе получил травму, и она негативно сказалась на его подготовке к экзаменам. В качестве компенсации морального вреда истец потребовал 100 000 рублей.

Согласно документу, в январе 2024 года 18-летний юноша повздорил со сверстником, ссора закончилась ударом «со значительной силой» в правый глаз, из‑за чего заявитель испытал сильную физическую боль и получил телесные повреждения, повлекшие средней тяжести вред здоровью.

В иске он пишет, что из‑за травмы пропустил обучение и подготовку к ЕГЭ на срок более 21 дня, что негативно сказалось на сдаче экзаменов, а также до сих пор принимает медицинские препараты, испытывает чувство тревоги и не может восстановить нарушенный сон.