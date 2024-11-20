«Аэрофлот» выполнит благотворительный рейс с оркестром и направит выручку на подарки для детдомов

«Аэрофлот» устроит благотворительный полет с участием джазового оркестра. Вырученные средства пойдут на новогодние подарки воспитанникам подшефных детских домов.
Борт отправится по маршруту Москва — Архангельск 27 ноября, в 10 утра по московскому времени. В полете пассажиры услышат сет в исполнении Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра, который в этом году отмечает 25-летие.
Обладателей билетов на специальный рейс ждут воздушное судно большей вместимости, специально отшитые подголовники, сладкий сувенир, а также необычный декор на десерте из меню бизнес-класса и игристое для пассажиров эконом-класса. В компании уверены, что все это будет способствовать созданию праздничной атмосферы.
«После старта продаж 22 октября места приобретали буквально каждую минуту, а среди первых покупателей есть как поклонники творчества Игоря Бутмана, так и постоянные пассажиры специальных рейсов», — отметили представители «Аэрофлота».
Предстоящий полет станет для компании уже вторым. Предыдущий прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей. С музыкальными номерами выступили бортпроводники рейса — победители корпоративного творческого конкурса «Звезды „Аэрофлота“».