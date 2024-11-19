В США и Великобритании появятся тематические парки Minecraft

Minecraft заключила соглашение с Merlin Entertainments — крупнейшим оператором тематических парков в Европе и вторым по величине в мире после Disney, пишет The Guardian.

По условиям сделки, компания инвестирует более 110 млн долларов в первые два парка аттракционов, которые должны открыться вместо уже существующих тематических парков в Великобритании и США в 2026 и 2027 годах.

В долгосрочной перспективе организации планируют расширить стратегическое партнерство под названием «Adventures Made Real» («Приключения стали реальностью») на другие страны и территории.

«Мы повсюду в цифровом формате, Merlin повсюду физически», — сказала Кейлин Уолтерс, вице-президент по развитию франчайзинга игр в Microsoft, которая приобрела производителя Minecraft Mojang за 2,5 млрд долларов в 2014 году. «Речь идет о том, как мы расширяем Minecraft за пределами игры. Mojang и Microsoft — эксперты по Minecraft и бренду, Merlin — эксперты по геолокационному опыту. Это общее видение», — добавила она.

Для Merlin партнерство с Minecraft потенциально может стать крупнейшей сделкой с тех пор, как в 2005 году он заключил сделку с LEGO на покупку четырех тематических парков Legoland. Всего компания управляет более чем 135 аттракционами в 23 странах, включая Alton Towers, Legoland, World Peppa Pig World, Sea Life, Музей мадам Тюссо и «Лондонский глаз».

Minecraft — самая продаваемая видеоигра всех времен, в которую каждый месяц играют 140 млн человек по всему миру, а на ютубе размещают более 1,3 трлн видеороликов, посвященных проекту.