Ребекка Холл сказала, что не жалеет о работе с Вуди Алленом, вопреки ее заявлению в 2018 году

Ребекка Холл, известная по ролям в фильмах Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона» и «Дождливый день в Нью-Йорке», заявила, что жалеет о своих словах в 2018 году. Тогда на фоне движения #MeToo актриса пожертвовала свой гонорар в фонд Time’s Up и сказала, что «глубоко сожалеет» о работе с Алленом.

В интервью The Guardian номинантка на «Золотой глобус» рассказала, что сегодня она бы не ответила так же. «Мне тяжело дается этот вопрос. На меня очень не похоже делать публичные заявления по любому поводу. Я не думаю о себе как об актере-визионере, я не такой человек. И я немного жалею, что сделала это заявление, потому что не считаю, что актеры должны высказываться по поводу этой ситуации», — сказала Холл.

Она вспомнила, что была «в затруднительном положении», работая на съемках фильма Аллена, когда появились обвинения в адрес продюсера фильма Харви Вайнштейна. Всплывшие обвинения Дилан Фэрроу в сексуальных домогательствах к ее отцу также побудили Холл высказаться.

«В этот момент важнее всего верить женщинам. Да, конечно, в этих историях будут свои сложности и нюансы, но мы восстанавливаем баланс. Поэтому я чувствовала, что хочу сделать что‑то решительное. Но это превратилось в „еще один человек осуждает Вуди Аллена и жалеет о работе с ним“, а на самом деле я сказала совсем не то. Я не жалею о работе с ним. Он дал мне прекрасную возможность поработать, и он был добр ко мне», — призналась актриса.

Роль в фильме «Вики Кристина Барселона» 2008 года принесла актрисе первую номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в музыкальном или комедийном фильме.