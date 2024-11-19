Прокуроры заявили, что Шон Комбс пытается из тюрьмы влиять на свидетелей по своему делу

Шон Дидди Комбс нарушал тюремные правила, связываясь с потенциальными свидетелями на предстоящем процессе по делу о торговле людьми, утверждают прокуроры. Об этом сообщила Би-би-си.

Музыкального магната обвиняют в «неустанных попытках» «коррупционно повлиять на показания свидетелей», используя телефонные счета других заключенных и применяя трехсторонние звонки, чтобы поговорить с людьми, не входящими в список его контактов.

Прокуроры заявили, что в результате анализа записанных звонков выяснилось, что Комбс поручил своей семье связаться с потенциальными свидетелями по его делу, говорится в заявлении суда.

55-летний мистер Комбс в настоящее время находится под стражей на Манхэттене. Он не признал себя виновным ни по одному их предъявленных ему обвинений и категорически отрицает любые правонарушения.

Музыканту было отказано в освобождении под залог с момента его ареста, причем многие судьи ссылались на риск того, что он может подделать показания свидетелей. На прошлой неделе его адвокаты вновь выступили за освобождение под залог, предложив сумму в 50 млн долларов и условие, что за Комбсом будет вестись круглосуточное наблюдение сотрудниками службы безопасности, а сам он будет находиться под домашним арестом.

Адвокат Александра Шапиро утверждала, что музыканту невозможно подготовиться к суду, находясь за решеткой, из‑за «невероятно объемного» количества материалов, которые необходимо просмотреть, особенно без портативного компьютера.

Она также заявила, что его подготовке мешают условия содержания в тюрьме, включая частые изоляции и отбирание офицерами ручек, которые он использует для записей. По словам Шапиро, содержание под стражей лишает Комбса «любой реальной возможности» быть готовым к суду, нарушая его права, предусмотренные Конституцией США.

В ответ прокуроры заявили, что просьба об освобождении под залог должна быть отклонена, утверждая, что Комбс «представляет серьезную опасность и препятствует проведению судебного разбирательства». В судебных документах они обвинили звезду в создании постов в социальных сетях, чтобы «повлиять на потенциальный состав присяжных» на его процессе.

В числе таких попыток они привели заявление в инстаграме, опубликованное женщиной, известной только как «свидетель номер два», в котором она опровергает обвинения, сделанные певицей Доун Ричард в гражданском иске против Комбса.