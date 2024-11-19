В 60% детских книг нашли «деструктивные установки». Издатели несогласны

Издатели и авторы возмутились из‑за исследования о содержании деструктивных идей в детских книгах. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на открытое письмо представителей отрасли.

Недовольство вызвало исследование Союза писателей России, итоги которого были опубликованы в октябре. Согласно экспертам Союза, 60% из проанализированных произведений «формируют в сознании ребенка негативные установки», например, внушают безразличие к будущему, сводят человеческую природу к инстинктам или отвергают традиционные роли мужчин и женщин. Затем документ был направлен в Госдуму, а глава комитета по защите семьи нижней палаты Нина Останина обратилась к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением разработать меры против распространения «деструктивной» детской литературы.

Более 357 человек подписали открытое письмо с требованием опубликовать исследование целиком. Среди подписантов директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, управляющая «Самоката» Людмила Тотрова, гендиректор ИД «Университетская книга» Елена Бейлина, а также представители редакций «Эксмо-АСТ» и авторы детских книг. Сбор подписей продолжается, отметил собеседник издания.

В письме представители литературной сферы настаивают на предоставлении доступа к материалам и выражают сомнение в обоснованности выводов экспертов. Исследование кажется им нерепрезентативным, также они просят привлечь книгоиздателей к регулированию рынка.