Умер легендарный японский поэт Сюнтаро Таникава

Сюнтаро Таникава, основоположник современной японской поэзии, умер в возрасте 92 лет, пишет The Guardian.

Поэт, переводивший комиксы Peanuts и написавший слова к тематической песне мультсериала «Astro Boy», умер от старости 13 ноября, сообщил его сын Кенсаку Таникава.

Дебютная работа японца — «Два миллиарда световых лет одиночества» — вышла в 1952 году и стала бестселлером. Его последующее произведение — «Котоба асоби ута», или «Песни игры слов», — представляло собой ритмичный эксперимент по сопоставлению схожих по звучанию слов и превращалось в радостную певучую компиляцию, наполненную аллитерациями и ономатопеей.

«Для меня японский язык — это земля. Как растение, я пускаю корни, впитываю питательные вещества японского языка, проращиваю листья, цветы и приношу плоды», — сказал он в интервью Associated Press в 2022 году в своем токийском доме.

Таникава исследовал поэтическое не только в повторяющейся музыке устного слова, но и в магии, скрытой в мелочах. Одна из его работ называется «Я хотел поговорить с тобой на кухне посреди ночи».

Автор также переводил «Матушку Гусыню», Мориса Сендака и Лео Лионни. Его работы в свою очередь широко переводились, в том числе на английский, китайский и различные европейские языки.

Некоторые из его произведений были оформлены в детские книжки с картинками и часто фигурируют в японских школьных учебниках. Он также включал в свои стихи слова иностранного происхождения, такие как «кока-кола».