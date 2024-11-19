Жительниц Екатеринбурга призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров

Екатеринбурженок призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров для борьбы с дефицитом рабочей силы. Такую идею предложил глава фонда капитального ремонта региона Станислав Суханов, его цитирует Ura.ru.
«В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал чиновник в эфире ОТВ.
Он пояснил, что на рынке труда возник дефицит из‑за невозможности нанимать мигрантов в прежнем количестве.
«До 80-70% — это были работники иностранные. Сейчас их квота, поток стал меньше. Поэтому на сегодняшний день они не закрывают необходимый объем работ», — отметил Суханов.
Глава фонда капремонта уже выступал с подобной инициативой и объяснял необходимость рождения детей дефицитом кадров, из‑за которого не выполняется программа ремонта.
На минувшей неделе депутат Госдумы от Курганской области призвал россиянок рожать, «пока „рожалка“ работает».
«В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — размышлял он.