Жительниц Екатеринбурга призвали рожать сварщиков, штукатуров и маляров

«В этом году мы столкнулись с проблемой — это отсутствие квалифицированной рабочей силы. То есть подрядчики просто не могут набрать необходимые бригады, укомплектоваться. Надо рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров. В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — сказал чиновник в эфире ОТВ.