Президент Абхазии подал в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке на фоне продолжающихся протестов в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-президента Бадра Гунба.
Оппозиция и власти Абхазии подписали соглашение, по которому действующий президент покидает свой пост «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране».
«Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подает заявление об отставке. Граждане, собравшиеся на территории и внутри комплекса правительственных зданий, расходятся 19 ноября 2024 года», — говорится в соглашении.
Представители власти отметили, что парламент Абхазии рассмотрит заявление Бжании в тот же день — 19 ноября. Однако в случае невыполнения условий оппозицией президент отзовет свое заявление.