В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

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В Нижегородской области начали серийную сборку портативных убежищ. Об этом сообщили в НИИ по проблемам гражданской оборны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС).

В учреждении уточнили, что производство убежищ модульного типа «Куб-М» открыли в городе Дзержинске.

«Это событие стало итогом многолетних исследований и усилий ученых и экспертов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Убежище состоит из двух модулей, говорится в описании: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. За счет установки дополнительных модулей вместимость можно увеличить.

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Укрытие может защитить в течение 48 часов от воздушной ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, падения обломков строительных конструкций, опасных химических веществ и пожаров.

Разработчики проекта выделили мобильность в качестве ключевого преимущества «Куб-М»: при необходимости модули можно перевезти на грузовике или поезде на новое место, подключить к канализации и электроэнергии.